Μάθιους: «Ο Αντετοκούνμπο είναι ταπεινός παρά το γεγονός πως είναι ο τρέχων MVP»

Ο Ουες Μάθιους μιλώντας στο «yahoo sports» αναφέρθηκε και στον ηγέτη των Μπακς με τον οποίο είναι συμπαίκτες.

Ο Μάθιους ανέφερε συγκεκριμένα πως, «ο Γιάννης είναι ένα ταπεινό παιδί που ακόμα προσπαθεί να πετύχει στο ΝΒΑ παρότι είναι ο τρέχων MVP. Δεν ξέρετε πραγματικά αυτόν τον σούπερ σταρ».

"They haven't really met this superstar."

On the latest Posted Up, @ChrisBHaynes talked to @WessyWes23 about the NBA stoppage and what Giannis' future holds pic.twitter.com/VQl24n9b5n

— Yahoo Sports (@YahooSports) April 1, 2020