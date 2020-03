Η Παρί απάντησε στον Γιάννη: «Ονειρευόμαστε να έλθεις δανεικός»!

bwin - Περισσότερα από 2100 φρουτάκια για να επιλέξεις. |21+

Ο Αντετοκούνμπο γύρισε τον χρόνο πίσω όταν είχε πάρει μέρος σε ένα event όπου έδειξε τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες και έστειλε... μήνυμα σε Νεϊμάρ και Μπαπέ!

Αρχικά θυμήθηκε ότι κατάφερε να σκοράρει και να περάσει το τεστ που του έβαλαν, ωστόσο ουδέποτε πήρε το σκούτερ που είχε κερδίσει!

Στη συνέχεια έστειλε το δικό του μήνυμα στους Νεϊμάρ και Κιλιάν Μπαπέ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρειάζομαι μια θέση στην Παρί. Αφήστε με να γίνω ο επιθετικός της ομάδας...».

Έτσι, λοιπόν η Παρί απάντησε στον Έλληνα σούπερ σταρ:

«Φανταστείτε αυτή την επίθεση! Προφανώς η προτεραιότητα μας είναι να τελειώσει η σεζόν και η δική σου χρονιά με τους Μπακς όμως μπορούμε να ονειρευόμαστε τον δανεισμό σου, Γιάννη»;

Imagine that attack! @neymarjr and @KMbappe blazing down the wings with @Giannis_An34 in the box.

Obviously the priority is to finish our season and your season with the @Bucks, but we can dream about a loan move can't we, Giannis?

Fans be like ... https://t.co/vCJ5WPbZPp pic.twitter.com/0EV09paeuK

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 31, 2020