Ο Μάρκους Σμαρτ δηλώνει... ελεύθερος από τον κορονοϊό εδώ και δύο μέρες!

Μάλιστα, ο σταρ των Σέλτικς στέλνει το μήνυμά του στον κόσμο:

«Ευψαριστώ όλους για τις σκέψεις και τις προσευχές, κάνω και γω το ίδιο για όλους όσους έχουν προσβληθεί απ' αυτό. Να μείνετε ασφαλείς, μένουμε μαζί. Πολλή αγάπη».

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love!

— marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020