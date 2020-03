Ο Τζέι Αρ Σμιθ έχει έντονα παράπονα από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ τουλάχιστον σε θέματα κορονοϊού.

Ο 35άχρονος παίκτης του ΝΒΑ ανέφερε στο twitter, «Σκάσε και κάνε κάτι. Γαμ...ε κλόουν».

Man shut up! An do something! Fucking clown https://t.co/qZN3Lmmx8s

— JR Smith (@TheRealJRSmith) March 28, 2020