ΛαΒίν - Κορονοϊός: Προσφέρει 12.500 γεύματα σε ανθρώπους στο Σιάτλ! (pic)

Μεγάλη κίνηση από τον Ζακ ΛαΒίν. Ο ηγέτης των Μπουλς ανακοίνωσε πως προσφέρει 12.500 γεύματα σε ανθρώπους του Σιάτλ (γενέτειρα του), το οποίο περνά πολύ δύσκολες στιγμές εξαιτίας του κορονοϊού.

Έτσι ο εντυπωσιακός dunker προστίθεται στο club των παικτών που βοηθούν με τον τρόπο τους τους συνανθρώπους και αποτελείται μεταξύ άλλων από τους Αντετοκούνμπο, Μίντλετον, Λιν, Μπούκερ, Ζάιον και Γκρίφιν.

I want to do my part and help my communities as much as I can during this difficult time. I’m starting off by committing 12,500 meals to the city of Seattle with @FeedingAmerica. As you know, I grew up here in Seattle and will always be #seattlestrong

Zach LaVine (@ZachLaVine) March 21, 2020