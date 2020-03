Έντουαρντς: Δήλωσε συμμετοχή στο draft και θα παλέψει για το Νο.1! (pic & vid)

Μαζί με τον ΛαΜέλο Μπολ αποτελούν τα φαβορί για το Νο.1 του draft του 2020.

Ο Άντονι Έντουαρντς της Georgia δήλωσε συμμετοχή για το draft και πλέον ετοιμάζεται για την λαμπερή βραδιά του ΝΒΑ.

Για πολλούς είναι ο πιο έτοιμος παίκτης του NCAA για το μεγάλο βήμα.

Aγωνίζεται ως guard και φέτος μέτρησε 19.1 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ με τη φανέλα των Bulldogs.

Ξεχωρίζει για την αθλητικότητα και τη δύναμη του, έχει εξαιρετικό πρώτο βήμα, ενώ διαθέτει ευχέρεια στο σκοράρισμα και στο τρίποντο.

Χρησιμοποιεί το κορμί του σαν πλεονέκτημα απέναντι στους αντιπάλους guards.

Potential No. 1 overall NBA draft pick Anthony Edwards of Georgia has declared for the NBA Draft, he tells @EvanDaniels.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 20, 2020