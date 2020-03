Κορονοϊός: Φιλανθρωπικό παιχνίδι σχεδιάζουν στο NBA (pic)

Το NBA όπως και τα περισσότερα πρωταθλήματα όλων των αθλημάτων στον πλανήτη έχει διακοπεί λόγω του κορονοϊού, ενώ τις τελευταίες ημέρες μαθαίνουμε πως ένας μετά τον άλλον οι παίκτες του καλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο είναι θετικοί στον ιό. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως πριν τον Ιούλιο θα έχουμε και πάλι αγώνες, αλλά μέχρι τότε στο NBA όπως γνωστοποίησε και ο κομισάριος, Άνταμ Σίλβερ, σχεδιάζουν να διεξαχθεί ένα παιχνίδι με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στο παιχνίδι αυτό πάντως για να λάβει ένας παίκτης μέρος, θα πρέπει να έχει κάνει το τεστ για τον covid-19.

Adam Silver says the NBA has discussed a possible one-off game for charity during the hiatus if a group of players are tested and considered healthy enough to play, per @Rachel__Nichols pic.twitter.com/oH54gE4Z77

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 19, 2020