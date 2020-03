Ίρβινγκ και Ντουράντ θα μπορούσαν να είναι έτοιμοι αν η σεζόν ξεκινήσει και πάλι τον Ιούνιο! (pic)

Πολλά είναι τα σενάρια για το πως θα επιστρέψει το ΝΒΑ στην δράση και αυτή την στιγμή το πιο αισιόδοξο θέλει να επιστρέφει μέσα Ιουνίου.

Όπως είναι λογικό αυτό θα δώσει την ευκαιρία σε τραυματίες παίκτες να αποθεραπευτούν, ενώ εκείνοι που πάει πρώτα το μυαλό είναι οι δύο άσοι των Νετς, Ίρβινγκ και Ντουράντ.

Οι δυο τους ήταν εκτός γι' αυτήν την σεζόν, αλλά αν φτάσουν τα playoffs να γίνουν τον Αύγουστο κανείς δεν αποκλείει ότι θα μπορέσουμε να δούμε τους δύο αστέρες του Μπρούκλιν στο παρκέ, με το σενάριο πάντως να παραμένει θεωρητικό μέχρι να δούμε όλα τα δεδομένα.

If the NBA does resume this season, Kevin Durant & Kyrie Irving could and should be able to return for Brooklyn.

There isn’t a team potentially more positively impacted from this stoppage. https://t.co/ra2EogRESJ

— Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) March 16, 2020