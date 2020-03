Αντετοκούνμπο: Συμβουλές στο σκάκι από τον Κασπάροφ! (pic)

Ο Αντετοκούνμπο βρήκε τρόπο να περνάει την ώρα παραμένοντας στο σπίτι λόγω του κορονοϊού και το... έριξε στο σκάκι μαζί με την αγαπημένη του, Μαράια.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς έκανε την σχετική ανάρτηση αναφορικά με το πώς περνάει την ώρα του στο σπίτι. Πιθανόν ο νεογέννητος Λίαμ θα κοιμόταν και οι γονείς Γιάννης και Μαράια έπαιξαν μια παρτίδα σκάκι…

Κάπου εκεί… εμφανίστηκε ο Γκάρι Κασπάροφ, ο οποίος προσφέρθηκε να βοηθήσει τον Γιάννη!

«Ενημέρωσε με αν χρειάζεσαι κάποιες συμβουλές από μακριά, MVP»

Let me know if you need some remote tips, MVP! https://t.co/cXCrnnGzG1

— Garry Kasparov (@Kasparov63) March 16, 2020