Κορονοϊός: Ο Άντονι-Τάουνς δίνει 100.000 δολάρια σε κλινική για την ανίχνευση του ιού (pic)

Συγκεκριμένα η «Mayo Clinic» έχει ξεκινήσει μια δοκιμή για την ανίχνευση του ιού που προκαλεί το COVID-19 και ο σέντερ των Μινεσότα Τιμπεργουλβς την υποστηρίζει προσφέροντας 100.000 δολάρια.

Όπως έγραψε και ο ίδιος στο twitter «ελπίζω ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, αυξάνοντας τις ικανότητες και τη διαθεσιμότητα δοκιμών. Γι 'αυτό θα προσφέρω 100.000 δολάρια για να υποστηρίξω αυτές τις προσπάθειες. Σας ευχαριστούμε τους εργαζόμενους στην Κλινική Mayo και όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να μας περιποιηθούν. Είστε οι ήρωές μας.

Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, ας προστατεύσουμε του εαυτούς μας και την κοινότητα γύρω μας.»

This is why I will be donating $100K to support these efforts. Thank you to the Mayo Clinic workers and all healthcare workers who are working around the clock to treat us. You are our heroes.

We’re all in this together, let’s protect ourselves and the community around us.

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) March 16, 2020