Ο Ντινγουίντι πρότεινε NBA playoffs με 28 ομάδες (pic)

bwin - Τα Challenges* σας στέλνουν στον τελικό του Champions League. |21+ *Ισχύουν όροι και Προϋποθέσεις

Ον Σπένσερ Ντινγουίντι σκέφτηκε την διεξαγωγή των φετινών playoffs στο NBA με τη συμμετοχή όλων των ομάδων.

Ουσιαστικά με την επανέναρξη του πρωταθλήματος να ξεκινήσουν αμέσως playoffs.

Ο γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς είπε το εξής, «Πρέπει να κοιτάξουμε ένα τουρνουά 28 ομάδων. Οι 4 καλύτερες ομάδες να περνάνε απευθείας στον δεύτερο γύρο. Οι ομάδες που βρίσκονται από την 27η μέχρι την 30η θέση να παίζουν σε ουδέτερες έδρες δύο σειρές που θα κριθούν στις δύο νίκες. Στον γύρο των «28» οι σειρές κρίνονται στις τρεις νίκες. Από τον γύρο των «16» και έπειτα συνεχίζουμε όπως είθισται στις τέσσερις νίκες.

Με αυτόν τον τρόπο δεν θα φτάσουμε Αύγουστο και θα είμαστε έτοιμοι για την επόμενη σεζόν. Επίσης θα αρέσει στους φιλάθλους όλων των ομάδων».

@NBA I think we’re looking at a 28 team tournament. Top 4 seeds get a bye. Teams 27, 28, 29, 30 have the neutral site play in games March madness style in a best of 3.

Then the round of 28 is best of 5.

And then the round of 16 etc proceeds as usual! https://t.co/caaFSdxzS4 pic.twitter.com/02N0rBtbqO

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) March 14, 2020