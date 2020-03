Αντετοκούνμπο: Προσπαθεί να παίξει το «Smoke on the water» κι η γυναίκα του θέλει... πίσω το μπάσκετ! (vid)

bwin - Τα Challenges* σας στέλνουν στον τελικό του Champions League. |21+ *Ισχύουν όροι και Προϋποθέσεις

«Αν κάποιος θέλει κιθαρίστα για το γκρουπ του, είμαι ελεύθερος. Στείλτε μου στο inbox για κράτηση», γράφει με χιούμορ ο Γιάννης κι η σύζυγός του Μαράια με ακόμα περισσότερο χιούμορ ποστάρει τον άντρα της να παίζει κιθάρα και γράφει:

«Γι' αυτό κυρίες και κύριοι όλοι χρειαζόμαστε πίσω το μπάσκετ».

Αν μη τι άλλο η οικογένεια Αντετοκούνμπο περνάει μια χαρά και μέσα στο σπίτι.

This ladies and gentlemen is why we all need basketball back... @Giannis_An34 pic.twitter.com/9F4aJIOIiW

— Mariah Danae (@mariahdanae15) March 15, 2020