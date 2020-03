Κορονοϊός: Βρέθηκε αρνητικός ο πατέρας του Μίτσελ (pic)

Μέχρι στιγμής οι Ρούντι Γκομπέρ και Ντόνοβαν Μίτσελ είναι οι 2 παίκτες του ΝΒΑ που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό.

Ο πατέρας του γκαρντ των Τζαζ έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε πως είναι αρνητικός στον covid-19

O πατέρας εργάζεται στους New York Mets και ήταν στο γήπεδο όταν έγινε η ανακοίνωση για τον Γάλλο σέντερ, που έκανε το ΝΒΑ να αναβάλει τα παιχνίδια για τουλάχιστον ένα μήνα.

#Mets announced Dir of Player Relations/Community Outreach Donovan Mitchell, Sr. was tested yest for Coronavirus and the result received tonight was negative.

— Joel Sherman (@Joelsherman1) March 14, 2020