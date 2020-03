Σε καραντίνα ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ

Νέα παιχνίδια για ακόμα περισσότερη διασκέδαση στο καζίνο της Vistabet! (21+)

Ο πάλαι ποτέ ΝΒΑer και νυν παρουσιαστής «θορυβημένος» από τα κρούσματα του κορωνοϊού κι από την στιγμή που δεν ένιωθε καλά, έκανε εξετάσεις, για να δει αν έχει προσβληθεί.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων, έβαλε τον εαυτό του σε καραντίνα, προκειμένου να προστατευτεί, αλλά και να προστατέψει τους γύρω του.

Ο Μπάρκλεϊ σχολίασε σχετικά σε τηλεοπτική επικοινωνία που είχε με τα μέλη της εκπομπής του «Inside The NBA»: «Την προηγούεμενη εβδομάδα βρέθηκα στη Νέα Υόρκη. Όταν επέστρεψα στην Ατλάντα δεν ένιωθα καλά. Μίλησα με μερικούς γιατρούς και μού είπαν να μπω σε καραντίνα για τις επόμενες 48 ώρες. Βρίσκομαι στην δεύτερη ημέρα.

Δεν αισθανόμουν καλά και δεν ήθελα να το ρισκάρω. Πήγα και έκανα το τεστ για τον κορωνοϊό. Δεν έχω πάρει ακόμα τα αποτελέσματα, οπότε έχω αγωνία και ελπίζω να ήταν απλώς ένας ιός».

