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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑChicago Bulls
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Μπήκε στον γάμο του με το μυθικό intro των Σικάγο Μπουλς! (vids)

Μπήκε στον γάμο του με το μυθικό intro των Σικάγο Μπουλς! (vids)

Μπήκε στον γάμο του με το μυθικό intro των Σικάγο Μπουλς! (vids)

Ένας Αμερικανός έκανε... εντυπωσιακή είσοδο στον γάμο του υπό τους ήχους του intro των Σικάγο Μπουλς και χάνοντας high five με τους καλεσμένους!  

Ο συγκεκριμένος γαμπρός έκανε τη διαφορά, αφού χρησιμοποίησε ως intro το «τρέξιμο των ταύρων», με το οποίο παρουσιάζονταν ο Μάικλ Τζόρνταν και η μεγάλη ομάδα των Μπουλς!

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