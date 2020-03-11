Μπήκε στον γάμο του με το μυθικό intro των Σικάγο Μπουλς! (vids)

Ο συγκεκριμένος γαμπρός έκανε τη διαφορά, αφού χρησιμοποίησε ως intro το «τρέξιμο των ταύρων», με το οποίο παρουσιάζονταν ο Μάικλ Τζόρνταν και η μεγάλη ομάδα των Μπουλς!
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ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
F.C. COPENHAGEN -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΡΟΜΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 111vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 122vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 115vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 119vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 117vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 121vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 107vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 102vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 104
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
FK SOCHI -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ΚΑΝΤΟΥ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
VL PESARO -
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΦΟΡΤΙΤΟΥΝΤΟ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΚΡΕΜΟΝΑ -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ -vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
Ένας Αμερικανός έκανε... εντυπωσιακή είσοδο στον γάμο του υπό τους ήχους του intro των Σικάγο Μπουλς και χάνοντας high five με τους καλεσμένους!
Ο συγκεκριμένος γαμπρός έκανε τη διαφορά, αφού χρησιμοποίησε ως intro το «τρέξιμο των ταύρων», με το οποίο παρουσιάζονταν ο Μάικλ Τζόρνταν και η μεγάλη ομάδα των Μπουλς!
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