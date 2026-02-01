NBA: Πέρασαν από το Μαϊάμι οι Μπουλς και από το Μέμφις οι Γουλβς

Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας από τον μαγικό κόσμο του NBA.

Πέραν του Χιούστον Ρόκετς - Ντάλας Μάβερικς 111-107, το πρόγραμμα του NBA είχε άλλα τέσσερα παιχνίδια, με τα «διπλά» των Μπουλς και των Γουλβς να ξεχωρίζουν.

Ιντιάνα Πέισερς - Ατλάντα Χοκς 129-124

Οι Πέισερς πήραν τη νίκη απέναντι στους Χοκς με 129-124 και ανέβηκαν στο 13-36.

Ο Άντιου Νέμπχαρντ με 26 πόντους και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Πέισερς, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να ακολουθεί με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Για τους Χοκς, οι οποίοι υποχώρησαν στο 24-26, ξεχώρισε ο συγκλονιστικός, Τζέιλεν Τζόνσον, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ

Φιλαδέλφεια 76ερς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 124-114

Οι Σίξερς ζορίστηκαν, όμως τελικά επικράτησαν των Πέλικανς στη Φιλαδέλφεια με 124-114.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Σίξερς ανέβηκαν στο 27-21, ενώ οι Πέλικανς υποχώρησαν στο 13-38.

Ο Τζοέλ Εμπίιντ με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Σίξερς, με τον Σαντίκ Μπέι να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς, έχοντας 34 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Μέμφις Γκρίζλις - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 114-131

Οι Τίμπεργουλβς πέρασαν σαν σίφουνες από το Μέμφις, επικρατώντας των Γκρίζλις με 131-114.

Με αυτή της τη νίκη η Μινεσότα ανέβηκε στο 31-19, με το Μέμφις να υποχωρεί στο 18-29.

O Tζούλιους Ραντλ με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Τζέι Τζέι Τζάκσον να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Μαϊάμι Χιτ - Σικάγο Μπουλς 118-125

Οι Μπουλς πήραν σημαντική νίκη απέναντι στους Χιτ και μάλιστα μέσα στο Μαϊάμι με 125-118.

Το Σικάγο ανέβηκε στο 24-25, ενώ από την άλλη οι Χιτ υποχώρησαν στο 26-24.

Ο Άιο Ντοσούνμου με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Μπουλς, ενώ για τους Χιτ ξεχώρισε ο Πέλε Λάρσον που είχε 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.