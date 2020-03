Μπορεί να είναι εκτός για το ματς με τους Νάγκετς λόγω τραυματισμού στο γόνατο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ωστόσο ο Θανάσης ξεκινά βασικός.

Ο Elevator βρίσκεται στην πεντάδα του Μπουντενχόλζερ μαζί με τους Μάθιους, Μπράουν, Κόνατον και Ρόμπιν Λόπεζ.

It's a whole new five tonight.#FearTheDeer

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 10, 2020