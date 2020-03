Σπερς: Ντεζούντε Μάρεϊ όπως λέμε... Μάνου Τζινόμπιλι (pic)

Συγκεκριμένα, ο παίκτης των «Σπιρουνιών» τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 6 κλεψίματα!

Μαντέψτε ποιος ήταν ο τελευταίος παίκτης των Σπερς που είχε ανάλογα νούμερα... Ναι, ο Μάνου Τζινόμπιλι πριν από 16 ολόκληρα χρόνια! Μετά το 2004 ουδείς άλλος είχε τέτοια στατιστική. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Ντεζούντε Μάρεϊ!

Dejounte Murray tonight:



He's the first Spurs player with that stat line (or better) since Manu Ginobili in 2004. pic.twitter.com/jhybTFz9XC

— StatMuse (@statmuse) March 9, 2020