ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο μεγαλύτερος σε ηλικία με 30+ πόντους και 10+ ασίστ! (pic)

Συγκεκριμένα ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που σε εννέα σερί ματς κατάφερε να μετρήσει περισσότερους από 30 πόντους κατά μέσο όρο και ταυτόχρονα να μοιράζει περισσότερες από 10 ασίστ!

Ο Λεμπρόν έχει κλείσει τα 35 του χρόνια, ενώ εκείνος που είχε τα... πρωτεία στο ανάλογο επίτευγμα ήταν ο... 33χρονος Τζέρι Ουέστ το 1971!

LeBron James is averaging 30.3 PPG and 10.0 APG over his last 9 games.



He's the oldest player in NBA history to average 30 PPG and 10 APG in a 9-game span.



The previous oldest was Jerry West (33 in Nov.-Dec. 1971).



— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 9, 2020