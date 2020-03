Ο Μάτζικ εξήγησε το θρυλικό «Shrug» του Τζόρνταν: «Απευθυνόταν σε εμένα»! (vids)

Ο Τζόρνταν είχε σημειώσει 35 πόντους στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τους Μπλέιζερς σκοράροντας έξι τρίποντα και η αντίδρασή του αποτύπωνε μια έκφραση του στυλ «δεν ξέρω πώς έγινε» και η οποία έμεινε για πάντα στο ΝΒΑ ως το γνωστό «The Shrug»!

«Ένιωθα σαν να σουτάρω ελεύθερες βολές» είχε πει μετά το τέλος του αγώνα, με τον ίδιο να σημειώνει ρεκόρ πόντων σε ένα ημίχρονο τελικών.

Για την ιστορία, οι Μπουλς είχαν κάνει το 1-0 σε εκείνο το παιχνίδι, κερδίζοντας στο «Chicago Stadium» το Πόρτλαντ με 122-89. Ο Τζόρνταν είχε 39 πόντους με 10/17 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 1/1 βολή, 11 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Έπειτα, λοιπόν από 28 χρόνια, ο Μάτζικ έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη!

«Θα σας αποκαλύψω, λοιπόν κάτι που δεν ξέρει κανείς! Το βράδυ, λοιπόν πριν πετύχει τα τρίποντα με το Πόρτλαντ, παίζαμε χαρτιά στο σπίτι του. Ο πατέρας του κι εγώ τον πειράζαμε συνέχεια γιατί έχανε. Παίζαμε και κάποια στιγμή του είπα "Μάικλ, πρέπει να φύγω, έχεις παιχνίδι αύριο". Θυμάστε πως εκείνη την περίοδο δούλευα στο NBC κι έπρεπε να σχολιάσω τον αγώνα. Μου είπε "όχι, δεν θα φύγεις"! Ήταν τόσο ανταγωνιστικός, όταν έχανε δεν ήθελε να φύγεις! "Όχι, πάω στο ξενοδοχείο..." Θυμάστε, λοιπόν ότι πέτυχε 4-5 στη σειρά. Όταν πέτυχε το τελευταίο, έκανε αυτή την κίνηση κι απευθυνόταν σε εμένα! Ήταν τόσο "καυτός" εκείνο το βράδυ. Μπορείτε να καταλάβετε ότι μου χρωστάει πολλά! Εγώ ήμουν αυτός που τον έκανα να... τρελαθεί και την επόμενη μέρα ξέσπασε στον Κλάιντ Ντρέξλερ»!

Magic with the truth behind Michael Jordan’s legendary shrug: ‘He was turning to me...I’m the one he was mad at.’

@ScoopB) pic.twitter.com/BhI2CAGRvI

— theScore (@theScore) March 2, 2020