Ο Ντόντσιτς πανηγύρισε τη νίκη της Ρεάλ στο classico με... κασκόλ των Μαδριλένων! (pic)

Κρατώντας ένα κασκόλ της Ρεάλ Μαδρίτης έλεγε μετά το 2-0 απέναντι στην Μπαρτσελόνα: «Η καλύτερη ομάδα νίκη. Ρεάλ Μαδρίτης baby!»

Μάλιστα δεν παρέλειψε να κάνει και σχετική ανάρτηση στο δικό του twitter για τη νίκη των Μαδριλένων, όπως έκανε και ο Τζοέλ Εμπίντ!

@luka7doncic asked that I make sure to publicize this: “The best team won today. Real Madrid, baby!”

Oh, and Mavs won, too. pic.twitter.com/PhAmBmTNOX

— Brad Townsend (@townbrad) March 1, 2020