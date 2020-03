Έχει κατηγορηθεί σε πολλές περιπτώσεις για τα flopping που κάνει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και κόντρα στους Γκρίζλις, έβαλε ακόμα ένα στην συλλογή του.

Ο Mπρούκς τον ακούμπησε στο πηγούνι και ο King εκτινάχθηκε σαν να τον χτύπησε ηλεκτροπληξία.

Δείτε τη φάση του ηγέτη των Λέικερς

9/10 on the flop by LeBron Jame pic.twitter.com/JOms2DRftO

