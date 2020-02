Κάρι: Δεν επιστρέφει με Ουίζαρντς (pic)

Δεν θα απολαύσουμε τον Στεφ Καρι στο ματς της Κυριακής κόντρα στους Ουίζαρντς.

Ο ηγέτης των Ουόριορς δεν θα επιστρέψει στη δράση απέναντι στους πρωτευουσιάνους, αφού η ομάδα του θέλει να περάσει περισσότερο χρόνο στις προπονήσεις πριν επιστρέψει στους επίσημους αγώνες για να μην ρισκάρει.

Ο Στεφ ήταν προετοιμασμένος να παίξει στο ματς, αλλά προφανώς το Γκόλντεν Στέιτ προσέχει για να έχει. Άλλωστε τους τελευταίες μήνες, η ομάδα έχει σταθεί πάρα πολύ άτυχη με τους τραυματισμούς Κάρι, Ντουράντ και Τόμπσον.

Αναμένεται να επιστρέψει κάποια στιγμή στον Μάρτη.

Stephen Curry has been determined and preparing to play on March 1, but sides determined Friday that he will not return Sunday vs. Wizards. Warriors want Curry to have more practice time and target return is uncertain, sources say.

Shams Charania (@ShamsCharania) February 29, 2020