Αποθέωσε Αντετοκούνμπο ο Όσκαρ Ρόμπερτσον! (vid)

Είναι θρύλος των Μπακς και έχει φέρει το τελευταίο πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι μαζί με τον Τζαμπάρ.

Ο Όσκαρ Ρόμπερτσον μίλησε για την εξαιρετική σεζόν των Μπακς και αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Απολαμβάνω τα ματς των Μπακς. Ξεχωρίζω τον Γιάννη. Έχουν ένα καλό σερί νικών. Νικούν συνέχεια» ανέφερε στην αρχή.

Για το γεγονός πως ο Γιάννης τα κάνει όλα, παίζοντας στο «4»: «Ο Γιάννης είναι ειδικός στο να πλησιάζει στο καλάθι και να σκοράρει. Πάντα προσπαθούν να τον οδηγήσουν στο λάθος ή φέρνουν double team»

Στο τέλος στάθηκε στην αλλαγή που υπάρχει στο ΝΒΑ σε σχέση με χρόνια που αγωνιζόταν, αφού τότε χρησιμοποιούσαν πολύ περισσότερο το midrange shot και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα πολλά τρίποντα που επιχειρούν πλέον.

