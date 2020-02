Σανς: Ρήξη μηνίσκου ο Ούμπρε, χάνει το υπόλοιπο της σεζόν! (pic)

Δεν είναι καλά τα νέα για τον Κέλι Ούμπρε τζούνιορ.

Ο παίκτης των Σανς υπέστη ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Πάντως ο γκαρντ των ήλιων θα πάρει και μια 2η γνώμη από ειδικό για να σιγουρευτεί. Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τότε θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Φέτος o Oύμπρε διανύει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, αφού έχει 18.7 πόντους και 6.4 ριμπάουντ μέσο όρο.

An initial exam reveals Phoenix Suns swigman Kelly Oubre Jr. has suffered a torn meniscus in his right knee, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 27, 2020