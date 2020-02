O Κόμπι Ουάιτ έχει 3 ματς με συνεχόμενες 30άρες από τον πάγκο και ο μέντορας Πολ τον καμαρώνει! (pics)

Κόντρα στους Θάντερ ο Κόμπι Ουάιτ έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση με 35 πόντους και δεν ήταν το πρώτο εξαιρετικό παιχνίδι που έκανε. Έγινε ο πρώτος ρούκι και ο τρίτος συνολικά παίκτης που σκοράρει 30+ πόντους σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια, ερχόμενος από τον πάγκο. Ο Κρις Πολ που ήταν μέντορας του και προπονητής του σχολίασε την υπερηφάνεια του.

«Ήταν σουρεαλιστικό για εμένα να βλέπω τον Κόμπι και τον Κάρτερ Τζ. μετά την ευκαιρία που είχα να τους προπονήσω στο AAU. Είμαι χαρούμενος για εκείνον αν και του είπα ότι δεν θα σκοράρει 33 πόντους σήμερα, αλλά εκείνος σκόραρε 35, κάτι που δεν ήξερα μέχρι που μου το είπε στο τέλος. Του είπα ότι έχει 6 ή κάτι τέτοιο. Τον βλέπω να παίζει κάθε φορά που έχω την ευκαιρία, είμαι χαρούμενος για εκείνον που τα πηγαίνει καλά».

Ο Ουάιτ έχει ξεχωριστή σχέση με τον Κρις Πολ, αφού ήταν εκείνος που τον παρηγόρησε, όταν «έχασε» τον πατέρα του τον Αύγουστο του 2017.

.@CobyWhite keep killin’ lil bro... I had to steal this one tho!! #WhoCaresYouHad35 pic.twitter.com/Svxyfe9JdV

— Chris Paul (@CP3) February 26, 2020