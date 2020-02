Ντέιβις για Μίντλετον κοιτώντας την κάμερα: «Δεν μπορεί να με μαρκάρει!» (vid)

Ο 23χρονος γκαρντ των Ράπτορς ύστερα από ένα φάουλ που κέρδισε από τον παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς, κοίταξε την κάμερα που βρισκόταν ακριβώς πίσω από την μπάσκετ και είπε: «Δεν μπορεί να με μαρκάρει!»

Λεπτομέρεια: Ο Ντέιβις είχε στο ματς 10 πόντους με 3/9 σουτ, ενώ ο Μίντλετον 22 πόντους και 7/14 εντός παιδιάς. Ποιος δεν μπορεί να μαρκάρει ποιον δεν ξέρουμε...

Terence Davis gets past Khris Middleton, looks at the camera and says

“He can’t guard me.” pic.twitter.com/yXhQoq4b34

