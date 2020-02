ΛεΜπρον για Ζάιον: «Αυτό το παιδί είναι ξεχωριστό!» (vid)

Οι Λέικερς ξεπέρασαν τον εμπόδιο των Πέλικανς, αλλά ο Ζάιον Ουίλιαμσον ήταν σε ακόμα ένα παιχνίδι εντυπωσιακός. Ο «Βασιλιάς» μίλησε για τον νεαρό ρούκι και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για εκείνον, που είχε 29 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

«Αυτό το παιδί είναι ξεχωριστό και κάθε παιχνίδι θα είναι μια ευκαιρία για εκείνον να γίνεται καλύτερος, να μαθαίνει... Στο σημερινό παιχνίδι, όπου ο ρυθμός ήταν πολύ υψηλός, ταίριαξε το παιχνίδι του τέλεια. Το παιδί είναι ξεχωριστό».

"The kid is special. ... In today's game, where it's a track race, it's fast-paced, it's high tempo, it fits his game perfectly."

