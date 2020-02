Μπακς: Μόλις η 7η ομάδα στην ιστορία που φτάνει τις 50 νίκες με 8 και λιγότερες ήττες (pic)

Την δική τους ιστορία γράφουν φέτος οι Μπακς. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο νίκησε και τους περσινούς πρωταθλητές, Ράπτορς μέσα στο Τορόντο και έφτασαν τις 50 νίκες φέτος. Μια σημαντική νίκη, καθώς τα… ελάφια έγιναν η 7η μόλις ομάδα στην ιστορία του NBA που καταφέρνει να φτάσει τις 50 νίκες, έχοντας 8 και λιγότερες ήττες στο διάστημα αυτό.

Το 50-8 έχουν επίσης πετύχει οι Λέικερς της περιόδου 1971-72 και οι Σίξερς το 1966-67. Με 50-7 είναι στην λίστα και πάλι οι Σίξερς της περιόδου 1982-83, μαζί με τους Μπουλς του 1996-97. Οι «ταύροι» την προηγούμενη χρονιά (1995-96 είχαν 50-6, ενώ οι Ουόριορς του 2015-16 είναι στην κορυφή καθώς είχαν 50-5.

NBA teams with eight or fewer losses at time of their 50th win of a season:

2015-16 GSW, 50-5

1995-96 CHI, 50-6

1996-97 CHI, 50-7

1982-83 PHI, 50-7

1971-72 LAL, 50-8

1966-67 PHI, 50-8

2019-20 MIL, 50-8 pic.twitter.com/U6bUWTJA6A

