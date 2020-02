Για κάτι τέτοιες στιγμές ζει ο Ζοέλ Εμπίντ. Ο σέντερ των Σίξερς έριξε μια επική τάπα στον Μπρούνο Φερνάντο των Χοκς και στην συνέχεια ζήτησε από τον κόσμο να τον αποθεώσει. Οι φίλοι των Σίξερς βέβαια δεν του χάλασαν το χατήρι και σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν.

Joel’s BIG block has the Philly fans on their feet #CenterCourt pic.twitter.com/JO2Nevi6uQ

