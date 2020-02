Ο Τζέισον Τέιτουμ, κόντρα στους Λέικερς, έκανε ρεκόρ καριέρας με 41 πόντους.

Ο ΛεΜπρόν από την άλλη πέτυχε 29 έχοντας ένα πολύ σημαντικό και καθοριστικό - όπως αποδείχτηκε - καλάθι στο τέλος.

Απολαύστε τη... μονομαχία τους:

LBJ x Tatum DUEL @KingJames (29 PTS, 9 AST) and @jaytatum0 (tie career-high 41 PTS) go back-and-forth as the @Lakers outlast Boston in LA! pic.twitter.com/qZwunhENJw

— NBA (@NBA) February 23, 2020