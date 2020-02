Οι Σέλτικς αντιμετωπίζουν τους Λέικερς στο Staples Center τιμώντας τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ και ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν σημείο αναφοράς στην επίθεση της Βοστόνης.

Δείτε ορισμένα highlights του στο Staples Center

AGAIN

AGAIN

AGAIN pic.twitter.com/D2fVFHH0gK

— Boston Celtics (@celtics) February 23, 2020