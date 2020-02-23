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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς έφτασαν σε μια ακόμα νίκη κόντρα στους Σίξερς, ενώ οι Ρόκετς απέδρασαν από την Γιούτα. 

Τα αποτελέσματα:

Κλίπερς-Κινγκς 103-112
Χόρνετς-Νετς 86-115
Χοκς-Μάβερικς 111-107
Μπουλς-Σανς 104-112
Χιτ-Καβαλίερς 124-105
Μπακς-Σίξερς 119-98
Τζαζ-Ρόκετς 110-120

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Μπακς - Σίξερς 119-98

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Χιτ - Καβαλίερς 124-105

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