Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα:
Κλίπερς-Κινγκς 103-112
Χόρνετς-Νετς 86-115
Χοκς-Μάβερικς 111-107
Μπουλς-Σανς 104-112
Χιτ-Καβαλίερς 124-105
Μπακς-Σίξερς 119-98
Τζαζ-Ρόκετς 110-120
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -
ΑΕΚ -vs
ΟΦΗ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΡΟΜΑ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΑΕΚ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ESPANYOL -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΡΟΜΑ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 86vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 111vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 104vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 124vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 110vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 120
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΡΕΜΣ -
ΡΕΝ -vs
ΝΙΜ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΟΦΗ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥAΙΤΚΑΠΣ 2vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤAΙΜΠΕΡΣ 1vs
ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3
PEREMOGA DNIPRO -vs
SKORUK TOMAKOVKA -
AVANHARD ODESSA -vs
MORSKAYA AK. ODESSA -
FK SREMCICA -vs
FK ZVEZDARA -
REAL PHARMA ODESSA -vs
LUXEON -
ΡΑΚΒΕΡΕ ΤAΡΒΑΣ -vs
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ -
SEGEDKA -vs
YASSKI -
FC DNEPRAGRO -vs
ENERGIYA DNIPRO -
FK SPARTA ZELEZNIK -vs
LISOVIC -
ΟΥΦΑ -vs
DALIAN YIFANG -
TEMP VYDNYKY -vs
GIRNYK NOVOYAVORIVSK -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς έφτασαν σε μια ακόμα νίκη κόντρα στους Σίξερς, ενώ οι Ρόκετς απέδρασαν από την Γιούτα.
Τα αποτελέσματα:
Κλίπερς-Κινγκς 103-112
Χόρνετς-Νετς 86-115
Χοκς-Μάβερικς 111-107
Μπουλς-Σανς 104-112
Χιτ-Καβαλίερς 124-105
Μπακς-Σίξερς 119-98
Τζαζ-Ρόκετς 110-120