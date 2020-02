Ο Κάζινς βγήκε για προπόνηση μετά την είδηση ότι αποδεσμεύτηκε! (vid)

Ο άτυχος ψηλός τραυματίστηκε σοβαρά το περασμένο καλοκαίρι και έκανε υπομονή σε όλη την διάρκεια της σεζόν. Και ενώ πριν από δύο μέρες δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος ότι θα επιστρέψει στα playoffs, έγινε γνωστό από το ESPN ότι οι Λέικερς τον αφήνουν ελεύθερο, για να πάρουν στην θέση του τον Μόρις.

Πάντως πριν το παιχνίδι με τους Γκρίζλις και ενώ είχε ήδη γίνει γνωστή η είδηση της αποδέσμευσης του, βγήκε κανονικά και προπονήθηκε συνεχίζοντας την αποθεραπεία του.

DeMarcus Cousins warmed up at Staples Center before Grizzlies-Lakers.@wojespn and @ramonashelburne reported earlier today the Lakers will waive him. (via @LoJoMedia) pic.twitter.com/cCdfpq0FlP

— SportsCenter (@SportsCenter) February 22, 2020