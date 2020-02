Οι Λέικερς άφησαν ελεύθερο τον Κάζινς και «κοιτούν» τον Μόρις! (pic)

Μπορεί μόλις χθες ο Κάζινς να δήλωνε αισιόδοξος ότι θα επιστρέψει από τον σοβαρό τραυματισμό του και θα παίξει στα playoffs με τους Λέικερς, τα πράγματα στο ΝΒΑ όμως αλλάζουν από ώρα σε ώρα και όπως έγινε γνωστό ο Κάζινς αποδεσμεύεται από την ομάδα του Λος Άντζελες.

Ο στόχος τους είναι ο Μόρις που μένει ελεύθερος από τους Πίστονς και την φετινή σεζόν είχε 11 πόντους και 3.9 ριμπάουντ, ενώ ο αδελφός του Μάρκους, παίζει στους Κλίπερς.

Ο Κάζινς είναι ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των συμπαικτών του, αλλά ο σοβαρός τραυματισμός του στον αχίλλειο, δεν αφήνει περιθώρια υπομονής στους Λέικερς, που πρέπει να πάρουν μεγάλες αποφάσεις πριν τα playoffs.

Breaking: The Lakers are waiving DeMarcus Cousins, league sources tell @ramonashelburne and @wojespn. pic.twitter.com/goBFvf6Za0

— SportsCenter (@SportsCenter) February 22, 2020