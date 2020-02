Λέικερς - Κλίπερς: Στις 9 Απριλίου το εξ αναβολής ντέρμπι (pic)

Ο αγώνας των Λέικερς με τους Κλίπερς που είχε αναβληθεί λόγω του τραγικού δυστυχήματος του Κόμπι Μπράιαντ, ορίστηκε από το ΝΒΑ.

Το παιχνίδι που δεν έγινε στις 28 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου. Η απόφαση αυτή αλλάζει ημερομηνία σε άλλα τρία παιχνίδια. Αρχικά το Κλίπερς - Μπουλς θα γίνει 6 Απριλίου αντί 9 που ήταν προγραμματισμένο, το Λέικερς - Ουόριορς 7 Απριλίου αντί επίσης για τις 9 του ίδιου μήνα, ενώ το παιχνίδι των Λέικερς με τους Μπουλις αντί για 7 Απριλίου θα γίνει στις 8 του ίδιου μήνα.

The NBA today announced the Jan. 28 game between the @Lakers and the @LAClippers, which was postponed, has been rescheduled for Thu., April 9 at 10:30 p.m. ET at Staples Center. The game will be televised by @NBAonTNT. pic.twitter.com/0q1XZ3651G

— NBA (@NBA) February 21, 2020