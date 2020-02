Ανεβάζει στροφές ο Ντουράντ (vid)

Το 2019 ήταν από τα χειρότερα στην καριέρα του Κέβιν Ντουράντ με τον φόργουορντ των Νετς πλέον να τραυματίζεται στον αχίλλειο στους τελικούς με τους Ράπτορς και να χάνει και όλη την φετινή χρονιά. Ωστόσο όπως όλα δείχνουν θα είναι έτοιμος για την ερχόμενη και μάλιστα τα τελευταία βίντεο τον δείχνουν να έχει ανεβάσει για τα καλά στροφές κάνοντας χαρούμενους όλους τους ανθρώπους των Νετς.

Looks like KD's rehab is coming along

(via @HoopsProvider)pic.twitter.com/r9iFxIhpJr

— Yahoo Sports (@YahooSports) February 19, 2020