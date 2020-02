Κόμπι Μπράιαντ: Η ιστορία για το πως έμαθε Σλοβένικα και πείραξε τον Ντόντσιτς (vid)

Ο τραγικός χαμός του Κόμπι Μπράιαντ, της κόρης του και άλλων 7 ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο, συγκλόνισε ολόκληρο τον πλανήτη και ακόμα είναι δύσκολο κάποιος να πιστέψει ότι αυτό είναι αλήθεια.

Η απώλεια του θρύλου των Λέικερς είναι τεράστια και το All Star Game που πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο ήταν αφιερωμένο στην μνήμη του. Πάντως, οι ιστορίες από την ζωή του δεν σταματούν να γράφονται, με τελευταία να είναι εκείνη που εξηγεί πως ο Κόμπι ήξερε Σλοβένικα και μίλησε στον Ντόντσιτς στο παιχνίδι των Μάβερικς με τους Λέικερς, που παρακολούθησε από κοντά, λίγο πριν το τέλος του 2019.

Ο λόγος για όλο αυτό δεν είναι άλλος από τον Σάσα Βούγιατσιτς, που ήταν εκείνος που τον βοήθησε να μάθει την γλώσσα. Είναι γνωστό πως ο Κόμπι μιλούσε πολλές γλώσσες και μάθαινε εύκολα καινούργιες και κάπως έτσι έμαθε και αυτή. Οι δυο τους βρέθηκαν μαζί το 2004 στους Λέικερς και έμειναν 6 χρόνια, που πήραν από το ντραφτ τον Βούγιατσιτς και στην προπόνηση γινόντουσαν διάφορα περιστατικά.

«Ο Κόμπι και εγώ μιλούσαμε στα Ιταλικά από την πρώτη ημέρα, αλλά μαλώναμε πολύ στην προπόνηση. Ήταν κάτι σαν μεγάλος με μικρό αδελφό. Τον έβριζα στα Σλοβένικα ή τα Σέρβικα όταν νευρίαζα. Βρήκε ενδιαφέρον ότι δεν έκανα πίσω. Και μετά το συζητούσαμε».

Ο Κόμπι έπρεπε να μάθει τι του λέει ο Βούγιατσιτς στην γλώσσα του και έτσι έμαθε την γλώσσα για να μπορεί να απαντάει.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο «γλυκό» στιγμιότυπο του Λούκα να ακούει κάποιον να του μιλά στην γλώσσα του και να βλέπει ότι αυτός είναι ο Κόμπι.

Kobe was heckling Luka so he turned around and dapped him up pic.twitter.com/TASYCSness

— ESPN (@espn) December 30, 2019