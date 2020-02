NBA All Star Game 2020: Tα κέρδη από τις φανέλες στη μνήμη των Kόμπι-Gigi

Το All Star Game του 2020 ήταν αφιερωμένο στον τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ και την κόρη του, Gigi που έχασαν τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα.

Το ΝΒΑ και η Ένωση παικτών πήραν την απόφαση να δώσουν τα έσοδα από τις φανέλες των Team Giannis και Team LeBron (θα βγουν σε πλειστηριασμό) στα ιδρύματα «Mamba on Three Fund» και το «Mamba & Mambacita Sports Foundation».

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε με το Νο.24 για τον Black Mamba και εκείνη του ΛεΜπρόν φόρεσε το Νο.2 για την Gigi.

To honor the life and legacy of Kobe Bryant and his daughter Gianna, the NBA and NBPA will donate all proceeds from the auction of game-worn Jordan Brand #NBAAllStar jerseys to the Mamba on Three Fund and the Mamba & Mambacita Sports Foundation. pic.twitter.com/hQLohncK5z

— NBA (@NBA) February 17, 2020