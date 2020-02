Ο Αντεμπάγιο πήρε το βραβείο στο «Skills Challenge»! (vid)

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο των Μαιάμι Χιτ, ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο Σπένσερ Ντινγουίντι, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Κρις Μίντλετον των Μιλγουόκι Μπακς, ο Ντομάντας Σαμπόνις των Ιντιάνα Πέισερς, ο Πασκάλ Σιάκαμ των Τορόντο Ράπτορς και ο Τζέισον Τέιτουμ των Μπόστον Σέλτικς, ήταν οι συμμετέχοντες.

Αντεμπάγιο και Σίακαμ απέκλεισαν τους Ντινγουίντι και Μπέβερλι ενώ οι Μίντλεντον και Σαμπόνις νίκησαν τους Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Τέιτουμ.

Στον ημιτελικό ο Αντεμπάγιο επικράτησε του Σίακαμ και έπαιξε στον τελικό με τον Σαμπόνις. Και εκί, ξεχώρισε ο άσος των Χιτ!

Bam Adebayo defeats Domantas Sabonis in the Finals to win the #TacoBellSkills challenge! #NBAAllStar

WATCH #StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/jLtuRx0wSl

— NBA (@NBA) February 16, 2020