Ζάιον: Στον δρόμο που... χάραξαν οι ΛεΜπρόν-Ντόντσιτς! (pic)

Από ρεκόρ σε ρεκόρ πάει ο Ζάιον Ουίλιαμσον.

Ο σταρ των Πέλικανς έγινε ο 4ος teenager στην ιστορία του ΝΒΑ με σερί 30άρες.

Οι άλλοι τρεις είναι ο ΛεΜπρόν, ο Μπούκερ και ο Ντόντσιτς. Βέβαια κανείς από αυτούς δεν το έκανε στα πρώτα 10 ματς της καριέρας του.

Zion Williamson is just the fourth teenager in NBA history to record consecutive 30-point games, joining:

LeBron James

Devin Booker

Luka Doncic

However, none of those players did so within the first 10 games of their career. pic.twitter.com/Zg3RCeQbGo

— StatMuse (@statmuse) February 14, 2020