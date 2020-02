Τόμπσον για ΛεΜπρον: «Έχει την χειρότερη γαμ@@@νη δίαιτα που έχω δει» (pic)

Προφανώς ο ΛεΜπρον Τζέιμς αγαπάει το φαγητό, όπως ο κάθε απλός άνθρωπος και εξαιτίας προφανώς του καλού του μεταβολισμού μπορεί να το ρίχνει λίγο έξω στην διατροφή του. Ο Τρίσταν Τόμπσον αποκάλυψε την διατροφή του πρώην συμπαίκτη του, σχολιάζοντας ότι αυτή είναι η χειρότερη δίαιτα που έχει δει ποτέ.

«Έχει την χειρότερη γαμ@@@νη δίαιτα που έχω δει ποτέ... Τρώει αυγοφέτες, με σιρόπι, με φράουλες και μπανάνα. μετά τρώει ομελέτα με 4 αυγά και μετά πάει και καρφώνει στην μούρη κάποιου... Τρώει επιδόρπιο μετά από κάθε γεύμα. Είναι μοναδικός. Λατρεύει τα γλυκά. Είναι τρελό πως τα καίει το σώμα του».

Apparently LeBron loves food as much as the rest of us pic.twitter.com/q9rYJl3a85

— ESPN (@espn) February 14, 2020