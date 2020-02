Για πολλοστή φορά ο Χαρτ έμεινε να περιμένει ένα... high 5! (vids)

Σε όποια ομάδα και να είναι, ότι φανέλα και να φοράει ένα πράγμα είναι κοινό για τον Τζος Χαρτ. Οι συμπαίκτες του δεν του δίνουν το χέρι τους για high 5. Για ακόμα μια φορά στην καριέρα του ο παίκτης των Πέλικανς έμεινε... ξεκρέμαστος, να περιμένει τον Ζάιον Ουίλιαμσον να του δώσει το χέρι του.

Μάταια περίμενε και πάλι, αφού ο συμπαίκτης του δεν τον είχε δει προφανώς και ο Χαρτ έγινε και πάλι viral και συνεχίζει να γεμίζει τα βίντεο με τις αποτυχημένες του προσπάθειες, που φυσικά υπάρχουν.

.@JoshHart gets left hanging AGAIN

This time Zion is to blame. pic.twitter.com/dCOwhLtPzI

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 14, 2020