Δεν είναι λίγοι αυτοί που επέλεξαν να κάνουν ένα τατουάζ που να αφορά τον Κόμπι Μπράιαντ, μετά τον θάνατό του στις 26 Ιανουαρίου.

Αφού αποκαλύφθηκαν αυτά των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις, σειρά πήρε εκείνο του ράπερ «The Game».

Ο 40χρονος καλλιτέχνης «χτύπησε» τα αρχικά του «Black Mamba» και το Νο8 (σε θέση που θυμίζει το σήμα του «άπειρου») πάνω ακριβώς από το μάτι του.

The Game's new tattoo. For Kobe. pic.twitter.com/hlBvGYH11u

— SLAM (@SLAMonline) February 12, 2020