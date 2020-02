Ο Ουόλτον πήρε τεχνική ποινή και είπε στον Ντόντσιτς να δώσει αυτόγραφο στον διαιτητή! (vid)

Εκπληκτικό περιστατικό έγινε στο παιχνίδι των Κινγκς με τους Μάβερικς, όταν ο Λουκ Ουόλτον έχασε την ψυχραιμία του και δέχτηκε τεχνική ποινή. Ο τεχνικός της ομάδας του Σακραμέντο ήταν πολύ νευριασμένος με τους διαιτητές και όταν τιμωρήθηκε φώναξε στον Λούκα Ντόντσιτς να δώσει αυτόγραφο στον διαιτητή, αφού εκείνος είναι fan του.

Luke Walton gets a technical foul, then tells Luka Doncic to “give the referee your autograph after the game.. he’s a fan of yours.”

pic.twitter.com/k2zciXFRWP

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 13, 2020