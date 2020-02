Ο κόσμος γιούχαρε τον Εμπίντ και εκείνος το απολάμβανε: «Είμαι ξανά καλός μα@@κας» (vids)

Μετά από συνεχόμενα άσχημα ματς και κακές εμφανίσεις ο Εμπίντ αποφάσισε να δείξει λίγη αντίδραση και αυτό βγαίνει συνολικά στο παρκέ. Ο ψηλός της Φιλαντέλφια επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις, αλλά το όσα έχει πει τελευταία τον έχουν φέρει απέναντι από τον κόσμο της ίδιας του της ομάδας.

Στο παιχνίδι κόντρα στους Κλίπερς, οι οπαδοί αποδοκίμαζαν τον παίκτης τους, με τον Εμπίντ να το απολαμβάνει και να χαμογελά. Μετά το τέλος του παιχνιδιού δεν απέφυγε να απαντήσει και να δηλώσει ότι επέστρεψε στο να είναι καλός μα@@κας, κάτι που έψαχνε.

«Αγαπώ την πόλη μου, επέστρεψα στο να είμαι καλός μα@@κας».

Sixers fans booed Embiid during his intro pic.twitter.com/6c1ULOb9hT

Embiid embracing the boos in Philly pic.twitter.com/s2rUU3c6wA

Joel Embiid on Philly: “I love my city. … I’m back to being a good assh--e.” pic.twitter.com/xRLdkieox2

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 12, 2020