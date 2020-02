Μπάτλερ: Άρχισε το ψηστήρι στον Εμπίντ! (pic)

Πέρυσι ο Τζοέλ Εμπίντ συνεργάστηκε με τον Τζίμι Μπάτλερ στους Σίξερς, αλλά πλέον ο Jimmy Buckets ανήκει στους Χιτ.

Ο Καμερουνέζος έκανε μια ανάρτηση και ο Τζίμι άρχισε το ψηστήρι.

«Πεθαίνεις σαν ήρωας ή ζεις αρκετά για να δεις τον εαυτό σου να γίνεται κακός», έγραψε και ο Μπάτλερ απάντησε «Ξέρω ένα μέρος που οι κακοί ειναι ευπρόσδεκτοι».

Έχει ψωμί η υπόθεση! Πριν λίγους μήνες ο Μπάτλερ αποθέωσε τον Εμπίντ με φοβερή ατάκα. «Αυτός ο καρι@@ης είναι ο κορυφαίος παίκτης στο ΝΒΑ!», είχε πει.

Jimmy Butler just tried recruiting Joel Embiid to Miami on Instagram

Here we go! pic.twitter.com/Xn4aWxdUJX

