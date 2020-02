Απίθανα πράγμα με 36 πόντους και 14/17 σουτ έκανε ο Μάρεϊ κόντρα στους Σανς.

Και είπε να βάλει και το κερασάκι στην τούρτα με μια φοβερή ασίστ κάτω από τα πόδια του Έιτον, η οποία έκανε μάγκα τον Γιόκιτς.

Δείτε τι έκανε!

Jamal Murray somehow found a way to get this pass through to Jokic for a dunk

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 9, 2020