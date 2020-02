Μετά από 13 σερί χαμένα ματς, ήρθε η ώρα για νίκη για τη Μινεσότα.

Οι Τίμπεργουλβς διέλυσαν τους Κλίπερς, κάνοντας franchise record στα τρίποντα.

Οι λύκοι μέτρησαν 26 με τον Μπίσλεϊ να έχει 7 και τον Ριντ 9!

Most threes in franchise history in front of a SOLD OUT @TargetCenterMN‼️ pic.twitter.com/BrSVMuZLXx

— Timberwolves (@Timberwolves) February 9, 2020