Μπακς: Αποδέσμευσαν Μπέντερ για να πάρουν Ουίλιαμς! (pic)

Οι Μπακς αποδέσμευσαν τον Ντράγκαν Μπέντερ με σκοπό να ανοίξουν τον δρόμο για να φέρουν τον Μάρβιν Ουίλιαμς.

Αυτό είναι θέμα χρόνου, αφού το μόνο που απομένει είναι να oλοκληρωθεί το buyout

Φέτος ο Μάρβιν μετρά 6.7 πόντους και 2.7 ριμπάουντ, ενώ παίζει στο ΝΒΑ από τη σεζόν 2005-06.

Milwaukee is waiving Dragan Bender, clearing the way to sign F Marvin Williams as soon as Monday, league sources tell ESPN. Williams buyout is complete with Charlotte and will be waived as soon today.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2020